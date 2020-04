Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat am Freitag bei einem Pressegespräch zu den Konsequenzen der Coronakrise angekündigt, dass es in diesem Sommer Salzburger Festspiele „in irgendeiner Art“ geben werde. Eine Variante, in der nur der „Jedermann“ aufgeführt wird, ist eine Möglichkeit.