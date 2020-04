Corona wird zu einer Geduldsprobe

Die Sommer nach der Eishockeysaison verbringt Graz99ers-Coach Doug Mason normalerweise immer in seinem Haus in Kanada oder mit Frau Mia, die Holländerin ist, in Tilburg. Doch heuer ist alles anders „Wir sind weiterhin in Graz. Mia ist keine kanadische Staatsbürgerin und darf deshalb nicht nach Kanada fliegen. Auch nach Holland können wir nicht, da die Grenzen dicht sind. Mal sehen, wie sich das Ganze in den nächsten Wochen entwickelt.“ Mason bleibt vorsichtig, hält alle Corona-Vorsichtsmaßnahmen ein.