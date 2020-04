Polizei-Großaufgebot ohne Protestaktion

Polizeischutz für einen Betonmischer und andere Baustellenfahrzeuge gab es am Donnerstag am Heuberg in Koppl. Weil die Beamten weitere Proteste der 380-kV-Leitungsgegner fürchteten, sperrten die Uniformierten die Dax Lueg-Straße. Passieren durften nur Anrainer und die vielkritisierten Arbeiter zur Errichtung von Forststraßen im Zuge des Leitungsbaus.