Steirischer Tourismus leidet am Coronavirus

Werben um heimische Gäste

Im Mittelpunkt des touristischen Marketings steht in den kommenden Monaten der heimische Gast. Mit einer großen Imagekampagne wird Steiermark Tourismus um Urlauberinnen und Urlauber aus Österreich werben: „Wir sind das beliebteste Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher mit einem hohen Anteil an Stammgästen und damit derzeit in einer guten Position. Der Wettbewerb um heimische Gäste wird sich aber zuspitzen“, so Eibinger-Miedl.