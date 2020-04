Mit einem Klick am Handy zum Wasserstand

Wie hoch das Grundwasser in Wiener Neustadt ist, kann aufgrund vieler Anfragen ab sofort auf der Website www.wiener-neustadt.at abgerufen werden. Der Pegel ist in der Allzeit Getreuen ständigen Schwankungen unterworfen, da er vom Schmelzwasser aus dem Schneeberg-Rax-Gebiet abhängt. Derzeit befindet er sich mit 259,7 Meter über der Adria (müA) auf einem extrem niedrigen Niveau, wie etwa auch an den Teichen im Westen der Stadt deutlich zu sehen ist. Auswirkungen auf die Bevölkerung und den Umgang mit dem Wasser hat der Pegel aber aktuell nicht.