Freiwillige nähen für mehr Hilfsgelder

Unterstützung für in Not geratene Menschen

Das Geld komme Menschen in Schwaz zugute, die entweder in einer Notlage sind oder ihren Job verloren haben. „Die Anträge dafür können über das Sozialamt gestellt werden. Aus Vertretern der Clubs, des Eltern-Kind-Zentrums sowie des Bürgermeisters und der Vizebürgermeister der Stadt wird ein Kuratorium gebildet. Dieses entscheidet über die Vergabe der Mittel“, sagt Mayrhofer. Kriterien und Richtlinien, wer das Geld bekommt, seien noch in Ausarbeitung.