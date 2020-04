Herzogin Kates Styling-Tricks in der Quarantäne

Wie viele andere Menschen rund um den Globus befinden sich Herzogin Kate und Prinz William aktuell in freiwilliger Corona-Isolation in ihrem Landhaus Anmer Hall in Norfolk. Von dort aus machen sie Home-Office und absolvierten in den letzten Wochen gleich mehrere Termine über Video-Call. Dabei sieht die 38-Jährige auch ohne Hilfe von Stylisten einfach super aus!