Kickl: „Wir wollen keine NEUE Normalität!“

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz betont, dass die kommende Plenarsitzung am Mittwoch wieder relativ normal ablaufen und die FPÖ dort sogleich unzählige Anträge einbringen werde. Es gehe darin um das „Abstellen von Unsinnigkeiten, die sich in dem Fast-Track-Parlamentarismus der letzten Zeit angesammelt haben“, so Kickl, der auch sonst kein gutes Haar am Vorgehen der Regierung ließ.