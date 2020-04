Zwei Kinder hatten sich in Schrank eingesperrt

Statt wie geplant zu einem Dachstuhlbrand musste die FF Kleinraming am Montagnachmittag zu einer Personenrettung ausrücken. Doch als die Florianijünger am Einsatzort ankamen, mussten sie schmunzeln. Zwei Kleinkinder hatten sich beim Spielen im elterlichen Schlafzimmer in einen Kleiderschrank eingesperrt. Die verzweifelte Mutter hatte Alarm geschlagen.