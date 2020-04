Harte Zeiten für Drogenabhängige in Tirol

Fixe Unterkunft für Suchtkranke gesichert

Das Haus am Seespitz in Maurach am Achensee ist die einzige Therapieeinrichtung für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen in Tirol. Das Bleiberecht jener Menschen, deren Therapie in den vergangenen Wochen ausgelaufen wäre, wurde so lange verlängert, bis sich die Situation normalisiert hat.