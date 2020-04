Zwei Teenager legten Brände in Feldkirchen

In den Nächten auf Sonntag und Montag waren ein 15-jähriger Bursch aus dem Bezirk Linz-Land, ein 15-jähriges Mädchen aus Linz und ein 16-Jähriger aus Wels in Feldkirchen an der Donau unterwegs. Das Mädchen zündete eine Papiertonne vor einem Kindergarten und einen Mistkübel vor dem Gemeindeamt an.