Fahrzeug stürzt sechs Meter ab und landet in Bach

Spektakulärer Unfall am Sonntagabend im Tiroler Unterland! Ein vollbesetzter Wagen kam aus derzeit noch ungeklärter Ursache in St. Johann von einem Forstweg ab, stürzte sechs Meter über die Böschung und landete letztlich in einem Bach. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wer das Fahrzeug gelenkt hatte, ist völlig unklar. „Es gibt hier nur unschlüssige Angaben“, so die Polizei.