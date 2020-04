Fahrerflucht mit 2,22 Promille in Saalfelden

Ein 52-Jähriger verursachte am Samstag Nachmittag im Ortsgebiet von Saalfelden einen Verkehrsunfall. Der Mann war mit seinem PKW in Richtung Ritzensee unterwegs, als ihm auf der Gemeindestraße mehrere Fußgänger entgegen kamen. Er drosselte die Geschwindigkeit und wich den Fußgängern aus. Danach hielt er an und setzte sein Fahrzeug zurück.