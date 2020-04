Erneut setzte es Strafen für Raser

Ein Syrer (22), der einen Klein-Lkw durch Lamprechtshausen lenkte, brachte die Tacho-Nadel auf Tempo 105 in einem 50er-Bereich. Das Blaulicht und Folgetonhorn der Polizei ignorierte der Lenker sogar. Als die Beamten ihn stoppten, hielt der 22-Jährige sein Handy in der Hand. Zudem besaß er weder Warndreieck noch Verbandskasten oder Warnweste. Er musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Abgestraft wurde auch ein Salzburger (27), der mit mehr als 100 km/h durch die Münchner Bundesstraße brauste. Sowie ein Pongauer (22), der auf der A10 bei Puch mit 166 Sachen durch einen Tempo 80-Bereich raste. Auf der Wiestal Landesstraße überschritten zwei Lenker die 60er-Beschränkung: Ein Flachgauer Autofahrer war mit 132 km/h unterwegs, ein Motorradfahrer mit 113 km/h. Alle Raser wurden bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.