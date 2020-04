Der Handel erwacht nur langsam aus dem Tiefschlaf

Wie auch in der Salzburger Neustadt: „Es ist verhalten, viele halten sich strikt an die Ausgangsbeschränkungen“, sagt Daniela Tometschek, deren Modegeschäft am Mirabellplatz bisher dank treuer Stammkundinnen„nur“ 50 Prozent weniger Umsatz verzeichnet. Ähnlich ist die Lage wenige Meter weiter im Kindermoden-Geschäft von Anni Friesinger-Postma – auch hier bummeln am Freitag wenige. „Wir haben den Vorteil, dass unser Webshop gut angenommen wird. Unser Minus liegt derzeit bei 60 Prozent.“ Nachsatz: „Erschwerend ist, dass die Post und UPS ihre Tarife erhöht haben. Wir spüren stark, dass die Touristen und unsere Münchener Kunden fehlen.“