Motorrad in Vollbrand: War es Brandstiftung?

Das Motorrad war in der Nacht auf Freitag an der Hausfassade eines Mehrparteienwohnhauses in Klagenfurt abgestellt. Gegen 1.40 Uhr geriet es in Brand - und als die Polizei eintraf, stand es bereits in Vollbrand. Mit zwei Handfeuerlöschern konnten die Polizeibeamten die Flammen löschen.