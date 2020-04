Wildblumen erobern jetzt die ganze Steiermark

750 Stück Saatgut und Pflanzen wurden von Lackner und dem Naturschutzbund an Bürgermeister Gerald Wonner („Für uns in der Gemeinde Gössendorf ist Naturschutz ein großes und wichtiges Thema“) übergeben. „Alles heimische Pflanzen“, erklärte Podlipnig. Unter anderem Pechnelken, Weidenblatt-Ochsenaugen, Knäuel-Glockenblumen oder Wilde Möhren – insgesamt 24 verschiedene Sorten. Düngen der Wiese ist nicht nötig, sie wächst jetzt wild vor sich hin. Nur zweimal im Jahr wird gemäht. Naturschutzbund-Präsident Johannes Gepp betonte: „Das ist ein wahrer Hot-Spot an Leben. Wir wollen so auch gegen das Artensterben vor unseren Haustüren ankämpfen.“