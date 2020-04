„Zugang zum Neusiedler See muss offen bleiben!“

Ab Donnerstag dürfen die Seebäder rund um den Neusiedler See nur noch von den Besitzern der Seehütten, von Fischern und zur regionalen Naherholung betreten werden, allerdings nur von Personen, die ihren Wohnsitz im Umkreis von 15 Kilometer Entfernung haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass Hofer, der auch burgenländischer FPÖ-Landesparteiobmann ist und seinen Hauptwohnsitz in Pinkafeld hat, das für ihn nächstgelegene Seebad in Mörbisch am See nicht besuchen dürfte, weil Pinkafeld zu weit entfernt ist.