Bundesgärten: Manche Tore wegen Personalmangel zu

Nicht alle Tore offen

Ältere Wiener spazierten unter den perfekt getrimmten Bäumen in Schönbrunn, Jogger liefen ihre Runden im Augarten und Gesundheitsminister Rudolf Anschober schaute persönlich im Volksgarten vorbei. Nicht alle Tore wurden sofort wieder geöffnet. Es gab zwar auch keinen Bedarf, es lag aber tatsächlich an fehlendem Sicherheitspersonal. „Das war nur am ersten Tag so. Am Mittwoch werden alle gewohnten Tore wieder offen sein“, heißt es von den Bundesgärten.