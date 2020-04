Phase 2: Jetzt wird in Altersheimen durchgetestet

Flächendeckende Tests in Alters- und Pflegeheimen: „Höchstes Risiko“

Die „Phase 2“ sei eine „sehr entscheidende“, Anschober spricht von einer „leichten Weiterentwicklung von dem, was wir bisher schon hatten“. Man müsse in dieser Phase noch rascher reagieren. Es würden viele Testungen durchgeführt. Nur Deutschland und die Schweiz würden relativ zur Bevölkerung noch mehr Tests durchführen: „Wir machen sogar mehr Tests als in Südkorea, das immer als Vorbild gilt.“ Nun werden auch alle Mitarbeiter in Alters- und Pflegeheimen sowie die Pflegebedürftigen getestet - insgesamt 130.000 Personen. „Das ist der Bereich mit dem höchsten Risiko“, so Anschober.