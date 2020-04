Banksy lässt Rattenbande im Home-Office wüten

Der Street-Art-Künstler sorgt mit seinen teils gesellschaftskritischen Graffitis immer wieder für Aufsehen. Bei Auktionen bringen seine Werke Millionenerlöse ein - auch wenn die Käufer sich nicht sicher sein können, dass diese die Versteigerung auch wirklich heil überstehen. So baute er in den Bilderrahmen seines berühmten Motivs „Girl with a Balloon“ einen Schredder in den Rahmen ein. Kurz nachdem der Hammer fiel, zerstörte sich das Bild, das um 1,2 Millionen Euro verkauft wurde, selbst.