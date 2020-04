Belgischer König Philippe feierte 60. Geburtstag

Gefeiert werden sollte eigentlich einen Monat später, am 16. Mai, auf dem Schloss in Laeken - und zwar mit 100 exakt gleichaltrigen Landsleuten. „60 werden ist etwas Besonderes“, hieß es im Februar auf der Facebook-Seite des belgischen Königshauses. Deshalb lade der König 100 Mitbürgerinnen und Mitbürger, die am selben Tag wie er geboren wurden, zur gemeinsamen Feier ein. Ein neuer Termin für das Fest der 60-Jährigen steht noch nicht fest.