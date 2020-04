Coronavirus: Rund 8100 Menschen wieder genesen

Effektive Reproduktionszahl auf 0,68 gesunken

„Erfreulich ist die aktuelle ‚Effektive Reproduktionszahl‘, die - berechnet auf 13 Tage - mittlerweile in Österreich auf 0,68 gesunken ist. Ein Angesteckter steckt damit im Durchschnitt aktuell lediglich 0,68 andere an. Vor wenigen Wochen ist dieser Wert sogar bei 3 gelegen“, sah Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Mittwoch einen Beleg für eine Stabilisierung. Allerdings gab Anschober gleichzeitig zu bedenken: „In diesen Zahlen sind natürlich noch keine Auswirkungen der gestern erfolgreich gestarteten zweiten Etappe der Corona-Krise, der Etappe der gesicherten, kontrollierten Öffnung, enthalten. Sie können frühestens in zehn Tagen sichtbar sein“.