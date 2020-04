„Weiße Hexe!“ Emery gibt Ex Schuld am Arsenal-Aus

Emery: Niederlagen nach Trennung

„Er sagte, ‘an dem Tag, an dem wir uns getrennt haben, haben wir angefangen zu velieren‘“, schildert die Ex-Freundin. „Er sei so gestresst gewesen, dass er mit seinen Gedanken nicht mehr am richtigen Platz war, nachdem wir auseinandergegangen sind.“ Derzeit ist Emery, der mit Sevilla dreimal in Folge die Europa League gewann und mit Paris Saint-Germain Meister sowie Pokalsieger wurde, ohne Trainerjob.