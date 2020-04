Neuseelands Top-Politiker verzichten auf 20%

Strenge Ausgangssperre in Kraft

Ausländer dürfen nicht nach Neuseeland einreisen, heimkehrende Einwohner müssen für 14 Tage in Quarantäne. In Neuseeland gilt zudem eine strenge Ausgangssperre. Das Land sei in seinem Kampf gegen das Virus „relativ erfolgreich“, erklärte Ardern am Dienstag. Eine Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen schloss sie vorerst aus.