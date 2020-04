Familien in Grenzgebieten leiden unter Reiseregeln

„Ich kann meine Eltern nun schon seit Wochen nicht mehr sehen, da sie in Freilassing wohnen und ich in Salzburg“, erzählt Nadine Miller, Studentin in Salzburg. Sie kann zwar über die Grenze fahren, müsste sich dann aber für zwei Wochen in Quarantäne begeben. „Wenn ich zurück nach Salzburg komme, heißt das Selbstisolation“, so Miller.