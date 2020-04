Rekord-Ansturm in den Salzburger Baumärkten

Mit desinfizierten Waggerl und Mundschutz kauften auch die Stadt-Salzburger ein, wie auch im OBI-Markt in der Karolingerstraße im Stadtteil Maxglan. „Jetzt hat man Zeit zum Garteln, was soll man sonst machen“, sagte ein Kunde der „Krone“, als er etliche Pflanzen in seinem Auto verstaute. Solch ein Bild zeigte sich auch in den 37 Salzburger Lagerhäusern: Nach eingeschränkten Öffnungszeiten mit stark reduzierten Sortiment starteten die Märkte am Dienstag mit vollen Regalen durch.