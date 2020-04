Harry: Leben als Nicht-Royal eine Herausforderung

Das jedenfalls berichtete Jane Goodall jetzt in einem Interview mit der „Radio Times“. Sie ist mit den Sussexes befreundet und weiß: Der Briten-Prinz stehe jetzt an einem Punkt in seinem Leben, an dem er nicht wisse, was er tun soll. „Ich weiß nicht, wie seine Karriere laufen wird, aber ja, ich hatte Kontakt zu ihnen und ich glaube, für ihn ist das Leben gerade eine Herausforderung.“