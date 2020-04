41-Jähriger schlug im Vollrausch Ex-Freundin

Ein 41-jähriger Mann hat am Ostermontag im Rausch in der Wiener Innenstadt eine Frau geschlagen und wurde dafür festgenommen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger beobachteten Zeugen die Auseinandersetzung kurz nach 11.30 Uhr in der Weihburggasse und verständigten die Exekutive.