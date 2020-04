Papst: „Gemeinschaft größer als alle Eigenheiten“

Der Papst hat angesichts der Corona-Krise zu Einheit und Eintracht gemahnt. „Beten wir gemeinsam, dass der Herr uns die Gnade der Einheit untereinander gebe. In den Schwierigkeiten dieser Zeit lasse er uns die Gemeinschaft unter uns erkennen, die größer ist als alle Eigenheiten“, so der Pontifex auf seinem deutschsprachigen Twitterkanal. Das Kirchenoberhaupt befindet sich, ebenso wie seine Anhänger, in Quarantäne. Auch das Osterfest wurde in einem fast menschenleeren Petersdom gefeiert.