Papst Franziskus spaziert durch verlassenes Rom

„Der Herr möge ihnen helfen, in dieser neuen Situation neue Ausdrucksformen der Liebe und des Zusammenlebens zu entdecken“, sagte Franziskus am Montag in der Frühmesse in der Päpstlichen Residenz Santa Marta, die per Livestream übertragen wurde. Franziskus sagte, dass er den Familien nahe sei, die Zeit zuhause verbringen müssten und warb dafür, dieser Situation auch etwas Positives abzugewinnen. „Es ist eine schöne Gelegenheit, neue Wege zu finden, um zusammen zu bleiben, so dass die Beziehungen in der Familie immer zum Guten gedeihen werden.“