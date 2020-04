4500 Urlauber melden Corona-Ansteckung in Tirol

Wien statt Tirol?

Zudem prüfe man, ob die Amtshaftungsklagen in Wien anhängig gemacht werden können. „Da sollte - nach allem was wir bisher erleben - eine gerichtliche Beurteilung unabhängiger möglich sein als im Land Tirol“, holte Kolba zu einer Justiz-Schelte aus. Und übte einmal mehr Kritik an den Verantwortlichen in Ischgl: „Während man in Ischgl immer noch meint, alles richtig gemacht zu haben, liegen rund 40 Personen auf Intensivstationen und drei Personen sind bereits verstorben.“