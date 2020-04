Soldat besorgt: Wenig Abstand, keine Masken

„Ausbildung geht nicht im Home-Office“

Lediglich in den Zimmern habe man wenig Spielraum. „Gerade jetzt brauchen wir die volle Kaderstärke. Und die Ausbildung geht halt nicht im Home-Office.“ Umso mehr appelliere man an die Selbstdisziplin jedes Einzelnen. „Wir können jetzt ja keine größere Kasernen hinstellen.“ Die gute Nachricht aber: Es habe erst zwei positiv getestete Soldaten in Kärnten gegeben.