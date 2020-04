Jugendliche liefern Einkäufe an ältere Mitmenschen

„Hilfe in Notfällen“ heißt das Projekt, das vom Jugendzentrum Grein gemeinsem mit dem Bürgermeister Rainer Barth ins Leben gerufen wurde. Ältere oder erkrankte Gemeindebürger können am Gemeindeamt telefonisch eine Einkaufsliste durchgeben, die dann an Lebensmittelgeschäfte weitergeleitet wird. Das Jugendzentrum koordiniert dann die Teenager, die die Einkäufe liefern. Außerdem unterstützen die Jugendlichen die Supermärkte in Grein dabei, die Schutzmasken am Eingang zu verteilen. Johann Aichinger, der Leiter des Jugendzentrums, freut sich: „Das Angebot wird sehr gern angenommen. Die Jugendlichen leisten hier der Gesellschaft einen wichtigen freiwilligen Dienst.“