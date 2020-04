Kaum weniger Stromverbrauch am Osterwochenende

„Üblicherweise geht der Stromverbrauch an den Feiertagen im Vergleich zu Werktagen um bis zu 25 Prozent zurück beginnend ab Karfreitag. Dieses Jahr bleibt der Verbrauch in der gesamten Karwoche in etwa auf einer Höhe und sinkt auch am Wochenende nur rund zehn Prozent ab“, hieß es am Montag.