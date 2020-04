Corona: Vier weitere Todesfälle in der Steiermark

29 Neu-Infektionen am Sonntag

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in der Steiermark betrug am Sonntag 1553. Das bedeutet ein Plus von 29 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend. 512 Personen gelten als wieder genesen - um 24 mehr als 24 Stunden zuvor. Die Zahl der aktiv Erkrankten beträgt nun 961 (positive Tests minus verstorbene und genesene Personen).