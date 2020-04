Piusbrüder halten Coronavirus für „Lektion“ Gottes

Der Pater, der die konservative Bewegung in Österreich vertritt, warnte davor, sich vom Glauben abzuwenden: „Unsere Welt hat Gott seit Jahrzehnten ignoriert und auf die Seite gestellt. Der Glaube an Gott ist weithin durch den Glauben an die unbegrenzten Möglichkeiten der Wissenschaft und Technik ersetzt worden.“ Man sei der Illusion erlegen, ohne Gott auskommen zu müssen. Nun komme ein winzig kleines Virus, das die ganze Welt in ihrer stolzen Selbstsicherheit in ihren Grundfesten erschüttert.