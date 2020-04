Baustellen laufen unter Schutzvorkehrungen an

Das Bild in unserem Bundesland wird Schritt für Schritt auch wieder von Bautätigkeit geprägt sein. Unter den neuen Voraussetzungen sollen möglichst viele Baustellen wieder aufgenommen werden. „Wir möchten mit dieser Ankündigung möglichen Missverständnissen seitens der Bürgerinnen und Bürger pro-aktiv begegnen und die Bevölkerung davon in Kenntnis setzen, dass Baustellenarbeiten nach Ostern im gesetzlich erlaubten Rahmen stattfinden werden“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.