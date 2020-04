Corona: Drei weitere Todesfälle am Karsamstag

Die vierte Corona-Woche mit all ihren unangenehmen Nebengeräuschen neigt sich dem Ende zu. Aktuell sind in der Steiermark 1507 Menschen positiv auf das Virus getestet. Sich an die strengen Ausgangsbeschränkungen zu halten ist vor allem jetzt, über das Oster-Wochenende, oberstes Gebot. Da es trotz Appelle an die Vernunft noch immer (zu) viele Steirer in die Berge zieht, um etwa eine Skitour zu unternehmen, häufen sich Beschwerden von betroffenen Bürgermeistern. Ausflugsparkplätze werden rigoros gesperrt. ++ Wegen der Gefahr für Feuerwehrleute und der Ausgangsbeschränkungen sind Osterfeuer am heutigen Karsamstag steiermarkweit streng verboten! ++ „Weihwasser to go“ für die Osterspeisen-Segnung in den eigenen vier Wänden. ++ Drei weitere Todesfälle am Karsamstag