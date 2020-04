Abgesagt: Land verbietet Osterfeuer!

Es ist eine Entscheidung der Landesregierung, die seit vielen Jahren die Brauchtumsfeuer in den Regionen ermöglicht: Per Verordnung wird das Verbrennen von trockenem Baum- und Strauchschnitt - in der Zeit von 15 Uhr am Karsamstag bis 3 Uhr früh am Ostersonntag - erlaubt.