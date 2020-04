Sicherheitsabstände gehen im Fest-Kaufrausch unter

Beengte Gänge, Gedränge an den Kassen, die Jagd nach der letzten Rolle Klopapier – in den Handelsgeschäften spielen sich zur Osterzeit turbulente Szenen ab. Zeitweise mussten überfüllte Märkte sogar geschlossen werden. Die Angestellten fürchten um ihre Gesundheit und appellieren an die Vernunft der Kunden.