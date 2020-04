Bereits mehr als 6000 Genesene in Österreich

Erfreuliches inmitten der Corona-Krise: Derzeit kann täglich ein größeres Plus an Genesenen in Österreich verkündet werden. So wurden am Freitag bereits 6064 Menschen verzeichnet, die an Covid-19 erkrankt waren und mittlerweile wieder gesund sind. Das sind um 824 mehr Genesene als noch am Vortag. Die Zahl der Todesfälle steigt allerdings auch immer weiter.