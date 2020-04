Masken in Öffis: „Werden nicht Sheriff spielen“

Kontrolle und Bestrafung „liegt in Verantwortung der Polizei“

Bereits am Montag stellten die Wiener Linien jedenfalls klar, dass Masken selbst in Stationen zu verteilen oder das Tragen einer solchen zu kontrollieren, vorerst jedenfalls nicht angedacht sei. Die Kontrolle der Maskenpflicht bzw. die Bestrafung bei der Nichteinhaltung liege in der Verantwortung der Polizei, betonte die Sprecherin. Das Personal der Wiener Linien werde die Kunden aber schon darauf hinweisen, sollte jemand Nase und Mund nicht bedeckt haben.