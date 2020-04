Video: Online-Speisensegnung für Ihre Osterjause

In Zeiten der Corona-Krise ist die traditionelle Speisensegnung in der Kirche nicht möglich. Das Gebot der Stunde lautet: Abstand halten. Doch gesegnet werden kann die Osterjause trotzdem. Gottfried Riepl, ehrenamtlicher Diakon der Stadtpfarre Maria Saal und St. Michael am Zollfeld, segnet gemeinsam mit „Krone“-Lesern die Osterjause.