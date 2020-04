Weiterhin nur dringend notwendige Gerichtsprozesse

Genaue Kontrollen am Eingang

„Schon vor den Sicherheitskontrollen ist der Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zu wahren“, appelliert das Landesgericht. Außerdem kann es zu Fiebermessungen kommen. Sollte eine Person Husten, Schnupfen, Atemnot oder gar Fieber haben aufweisen, so wird der Zutritt zum Gerichtsgebäude untersagt. Handelt es sich bei der Person um eine Verfahrenspartei oder sonstige Beteiligte (wie Zeugen, Privatbeteiligte etc.) oder ist für diese der Zugang zum Gerichtsgebäude zur Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung unbedingt erforderlich, werden Name, Geburtstag, Adresse, Telefonnummer aufgenommen und wird die Dienststellenleitung von der Zutrittsverweigerung ehestmöglich informiert.