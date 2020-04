NASA will aus Krater Mega-Radioteleskop machen

Geht es nach einem Forscher am Jet Propulsion Laboratory (kurz JPL) der US-Raumfahrtbehörde NASA in Pasadena (Kalifornien), dann wäre die „dark side of the moon“ perfekt dafür geeignet, die Tiefen des Alls zu beobachten. Er schlägt daher vor, ebendort in einem der zahlreichen großen Krater ein gewaltiges Radioteleskop (Bild oben) mit einem Durchmesser von einem Kilometer zu errichten.