„Das Bundesheer ist so gefordert wie noch nie“

„Das österreichische Bundesheer ist so gefordert wie noch nie“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im krone.tv-Interview mit Katia Wagner. Die Ausbreitung des Virus hat sie dazu veranlasst, Maßnahmen wie die Verlängerung von Grundwehrdienern und den Einzug der Milizsoldaten zu setzen. Ein Gespräch über die Rolle des Heeres in der Krise, Soldaten in Auslandseinsätzen und die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern. Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.