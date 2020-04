Stadt Salzburg will Maßnahmen schrittweise lockern

Auch die Stadt Salzburg will ab kommenden Dienstag die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie schrittweise zurücknehmen. Die bisher geschlossenen Parks und Kinderspielplätze werden dann bis auf weiteres wieder geöffnet. Auch die Bauernmärkte am Universitätsplatz, Kajetanerplatz und in Lehen finden ab 14. April wieder statt. Beim Wochenmarkt Schranne will die Stadt hingegen noch zuwarten.