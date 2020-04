Pfingstfestspiel-Absage: „Mir bricht das Herz“

Eigentlich habe man erst am 15. April die Entscheidung über die Abhaltung der Pfingstfestspiele (von 29. Mai bis 1. Juni, Anm.) fällen wollen. Aber die heutige Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit Ankündigung der behördlichen Untersagung aller öffentlichen Veranstaltungen bis Ende Juni habe das Vorziehen der Entscheidung sinnvoll gemacht. Die Gesundheit habe „vor noch so schönen künstlerischen Projekten und noch so wichtigen finanziellen Überlegungen Vorrang“.