Energieverbrauch in der Steiermark ist gesunken

Team ist bereit für Isolation

In der wichtigen Netzwarte, der Steuerungszentrum, gilt mittlerweile ein Zutrittsverbot für Menschen, die nicht dort arbeiten. Das Team ist in zwei Gruppen geteilt, die nicht miteinander in Kontakt kommen. Und für den Notfall stehen sechs Betten und eine Küche bereit, damit sich die Mitarbeiter isolieren können. Hannah Michaeler